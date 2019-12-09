Дочь Гузеевой пококетничала в платье с глубоким декольте

Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой поделилась с поклонниками новым соблазнительным видео в сторис на своей странице в Instagram. На нем Ольга Бухарова позирует в коротком черном платье с треугольным низким вырезом на обнаженной груди и черных колготках.

«Любовь», — подписала ролик девушка.

Instagram @toons_n_spoons

19-летняя наследница ведущей программы «Давай поженимся» на записи наклоняет голову и поправляет волосы. Однако, как отмечает «Утро.ру», больше подписчиков девушки привлек эротичный вырез на ее платье, который изящно акцентировал внимание на пышной груди Ольги.

Вероятно, в таком образе девушка решила повеселиться с друзьями на вечеринке, чтобы немного отвлечься от своих проблем со здоровьем. Ранее 5-tv.ru писал о том, что у дочери Ларисы Гузеевой снова обнаружили опухоль. Уже год Ольга Бухарова борется с онкологией. В 2018 году девушка перенесла первую хирургическую операцию. Теперь же стоит вопрос о втором хирургическом вмешательстве.