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Мэр Оренбурга ушел в отставку по собственному желанию

, 17:37 | Карина Бернтгольц Видео 46

Чиновник написал заявление об увольнении с должности.

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Фото, видео: Правительство Оренбургской области; www.globallookpress.com / Carlos Garcia Granthon; ТАСС / Владимир Смирнов

Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин ушел в отставку по собственному желанию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области, чиновник написал заявление о сложении полномочий. Обязанности главы города временно будет исполнять первый заместитель руководителя городской администрации Владимир Ильиных.

Дмитрий Кулагин был назначен на пост мэра Оренбурга 20 декабря 2018 года. За него проголосовали 33 депутата городского совета из 37. Ранее он занимал должность вице-губернатора и руководителя аппарата правительства Оренбургской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал в отставку после скандала с длительной забастовкой почтальонов в ноябре, продлившейся 17 дней.

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