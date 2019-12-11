Стрельцы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: секс, финансы, здоровье

Гороскоп на 2020 год для Стрельца

Для Стрельцов 2020 год будет в основном позитивным. Возможен избыточный идеализм или вера в неосуществимые проекты. Но это не будет слишком сильно вам мешать.

Всю вторую половину проявится позитивное влияние Марса — он будет усиливать вашу энергичность, решительность, стремление к новым вершинам.

Гороскоп 2020 для Стрельца по месяцам

Январь

Январь для Стрельцов выдастся энергичным. Иногда вам будет сложно принять верное решение, и ваша энергия распылится, уйдет не в ту сторону.

Начало января также обещает приятные знакомства и завязывание новых контактов, особенно в личной сфере. Гороскоп показывает, что конец месяца хорош для деловых договоренностей.

Февраль

Начало февраля хорошо подходит для деловой активности и принятия важных решений. В середине февраля, судя по гороскопу, возможны ошибки в документах или при договоренностях с окружающими. А вот конец месяца подойдет для урегулирования любовной сферы: ярких ухаживаний, вывода личных отношений на новый уровень. Такой вот разноплановый период.

Март

Основная тенденция марта для вас — борьба за уважение и влияние. При этом вы можете задеть более чувствительных людей, нанеся им обиду. Постарайтесь не слишком давить на окружающих своим авторитетом. Гороскоп показывает, что вам еще понадобится их поддержка.

Апрель

Начало апреля идеально подходит для решительных действий, принятия важных решений. Настойчивость и активность помогут вам в достижении целей.

Гороскоп предупреждает: во второй половине апреля возможно перевозбуждение сексуальной сферы и эмоций, конфликты в личных отношениях. Избежать крайностей поможет рассудительность и способность к самоконтролю, которые тоже будут присутствовать в этот период.

Май

Май для Стрельцов, как показывает гороскоп, будет неблагоприятным. Главным образом возможны конфликты в личной жизни. Расхождение во вкусах и пристрастиях с вашим партнером, неумение найти подход к окружающим. Звезды в этом месяце призывают вас учитывать чувства и мысли окружающих.

Июнь

В начале июня, судя по гороскопу, у Стрельцов продолжается недопонимание с окружающими, конфликты и споры. Вам сложно встать на позицию оппонента, тем не менее нужно это сделать. Ведь и у другого человека есть свои мысли, чувства, намерения. Постарайтесь понять их и потом уже предлагайте свою позицию.

Июль

В июле возможна повышенная сексуальная активность. Это может быть внутреннее ощущение, когда вы обаятельны и привлекательны для противоположного пола. Гороскоп предупреждает: это может привести к неожиданным знакомствам, которые перерастут в близкие отношения.

Август

Гороскоп предсказывает, что начало августа подойдет для активной деятельности, ведущей к позитивным результатам. Воспользуйтесь этим временем, чтобы поставить перед собой амбициозные цели и достичь их. Или, по крайней мере, составьте план, как вы будете это делать.

Сентябрь

Начало сентября принесет Стрельцам нервозность и неразбериху. Возможно, на вас навалится тысяча мелких дел, которые будут мешать держать общий фокус. Также возможны придирки со стороны окружающих.

Однако гороскоп предсказывает, что, начиная с середины месяца, все наладится. Вы возьмете ситуацию под контроль, а ваше обаяние помирит вас с окружающими.

Октябрь

Начало октября позитивно для деловой активности, постановки целей. В середине месяца, судя по гороскопу, возможны конфликты в личной жизни, обиды и придирки. А конец октября хорош для энергичной напористой деятельности.

Ноябрь

Гороскоп предсказывает, что ноябрь будет хорош как для личной жизни, так и для деловой. Энергичность, напористость и решительность помогут вам двигаться к вашим целям. С помощью обаяния и стремления к красоте вы наладите отношения с окружающими. Как в личной сфере, так и в деловой.

Декабрь

В первой половине декабря продолжается период, идеальный для деловой активности и настойчивых действий. Дни в конце декабря, как показывает гороскоп, благоприятствуют личной жизни и любовным отношениям.

Также в этот период Стрельцы празднуют день рождения. Самое время задуматься о прошедшем годе (хотя вы больше любите смотреть вперед), а также составить план на предстоящий год, помечтать или визуализировать исполнение ваших желаний.

Сексуальный гороскоп на год для Стрельца

Мужчины — Стрельцы

Стрельцы в 2020 году ощутят повышенную мужественность и будут чувствовать себя уверенно. Однако гороскоп предупреждает: со взаимностью порой могут возникнуть проблемы.

Периоды повышения мужской силы и уверенности в себе — вторая половина января, середина апреля, вторая половина июля и период с середины октября по середину декабря. Период неуверенности и неустойчивости — первая половина июня.

Внимание женщин в следующем году не будет устойчивым. Возможна неудовлетворенность вашими отношениями со стороны представительниц прекрасного пола. Позитивный период: вторая половина февраля, вторая половина сентября, первая половина ноября и конец декабря. Сложные периоды: вторая половина января, период с середины апреля по конец июля и середина октября.

В целом для отношений наиболее благоприятным выйдет ноябрь. Апрель и июль пройдут с переменным успехом. А конец января и особенно начало июня будут сложными.

Женщины — Стрельцы

Гороскоп предсказывает, что наиболее благоприятные периоды в сфере сексуальной жизни предстоят Стрельцам в начале января, второй половине февраля, второй половине сентября, в первой половине ноября и в конце декабря. Неудачные периоды (они по продолжительности больше) ожидают во второй половине января, весь период с середины апреля по конец июля и в середине октября.

Особо привлекательной для мужчин вы будете во второй половине января, второй половине апреля, второй половине июля и весь период с середины октября до середины декабря. Период ссор и раздоров возможен с конца мая по начало июня.

Наиболее сложный период для отношений продлится с конца мая по середину июня, также нелегко придется Стрельцам во второй половине января. Период со смешанным влиянием планет продлится весь июль — тогда возможны яркие отношения, но не приносящие полного удовлетворения. Наиболее позитивное и безоблачное время для отношений — это первая половина ноября. Тогда отношения будут складываться позитивно.

Финансовый гороскоп на год для Стрельца

Для Стрельцов финансовый год будет не особо успешным.

Январь и февраль пройдут с переменным успехом. Март будет скорее неудачным. В апреле развлечения и удовольствия могут заметно отвлекать вас от дел и создавать сложности.

Особо неудачными, судя по гороскопу, будут май и июнь. В июле наступит частичное облегчение, а с августа и по конец года ситуация будет постепенно улучшаться.