«Больничная романтика»: Возлюбленная сына Валерии поставила букет, подаренный после ДТП, в ведро для мытья стен

Сын Валерии Арсений Шульгин опубликовал фотографию своей девушки из больницы в сторис Instagram. На кадрах возлюбленная юноши стоит рядом с шикарным букетом цветов, который, видимо за неимением вазы, поставили в ведро для мытья стен. Юноша описал этот снимок довольно емко — «больничная романтика».

Instagram @arseniy_shulgin

Молодые люди находятся сейчас в столичной клинике, куда попали после аварии под Петербургом.

Арсений решил сделать сюрприз матери и приехать вместе с новой девушкой Лианой в город на Неве, где в тот день, 8 декабря, выступала певица. Однако по дороге из Москвы в Северную столицу автомобиль, в котором помимо пары находились друзья влюбленных, занесло и машина ударилась об отбойник. Молодых людей госпитализировали с различными травмами, причем больше всех достало девушке Шульгина — у нее диагностировали перелом руки, юноша получил рваные раны губ.

Сам Арсений позже признался, что ехать в такую погоду, было необдуманно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Валерии после ДТП под Петербургом опубликовал фотографию со своей девушкой.