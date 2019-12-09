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Сын Валерии после ДТП под Петербургом опубликовал фотографию со своей девушкой

, 3:23 | Нюра Незванова Фото 19

Арсений Шульгин получил травму губы, а у его спутницы — перелом руки.

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Фото, видео: Instagram @valeriya, @arseniy_shulgin

Сын Валерии Арсений Шульгин после аварии на подъезде к Северной столице опубликовал фотографию со своей новой девушкой Лианой, которую хотел впервые представить родителям. Однако сюрприз, мягко говоря, не удался.

Молодые люди направлялись в Санкт-Петербург из Москвы по трассе М-11, как неожиданно автомобиль занесло, и он ударился об отбойник. Всем, кто находился в авто, понадобилась помощь медиков. Причем больше всех пострадала Лиана, у девушки диагностировали перелом руки, а у сына Валерии, как он сам рассказал, оказались «разорваны верхняя и нижняя губы». Друзья пары также получили травмы — у одного из молодых людей ушиб ребер, у другого — кровоподтеки.

Instagram @arseniy_shulgin

Сам автомобиль восстановлению не подлежит.

Арсений высказался в Instagram, что ехать в непогоду было большой ошибкой, а то, что они остались живы — «настоящая доля случая».

Влюбленные уже встретились со знаменитой родительницей. Валерия выложила фотографию, на которой сидит рядом с перебинтованными сыном и его новой девушкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия призналась, что предчувствовала, что с сыном что-то случилось.

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