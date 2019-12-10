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«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой

, 4:38 | Сергей Зеленский Фото 35

Шестилетний ребенок, по мнению фанатов Примадонны, является ее копией.

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Фото, видео: Instagram @elizaveta_galkinaa

Новое фото шестилетней дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Елизаветы, появившееся на фан-странице девочки в Instagram, вызвало бурю эмоций среди поклонников Примадонны.

На снимке маленькая принцесса предстает в одном из сценических образов своей мамы, а именно, в шляпе с откинутой назад вуалью. При этом на плечах ребенка растрепаны белокурые локоны.

«Мама, я теперь уже большая?!» — гласит подпись к фото.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Фанаты народной артистки СССР и ее дочери углядели между ними тотальное сходство. Большинство эпитетов сводится к выражениям: «Копия мамочка», «Вылитая мамуля», «Минипримадонна».

«Лизонька, тебя надо было назвать «Алла-2». Ты копия мамы. И ты, конечно же, уже большая. Мы ждем тебя на сцене под именем «маленькая Алла», — написал один из них.

«Ты мамина помощница, умница», — написал другой.

«Маленькая королева, все у тебя получается отлично. Молодец. Но побудь малышкой, красавица», — пожелал третий.

Ранее Лиза Галкина в огненно-алом купальнике очаровала поклонников.

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