Гороскоп на 10 декабря: покровительство Марса принесет удачу волевым людям

Рак, иногда нужно уметь отпускать. Будь то любимый некогда человек, или партер по бизнесу. Когда отношения заходят в тупик, это становится единственным вариантом. Как только буря пройдет, вы поймете, кто действительно ваши люди.

Близнецы, если вы думаете, что секс является запретной темой, попробуйте говорить о деньгах, особенно на ранних этапах отношений. Когда два человека не могут договориться о том, как обращаться с финансами, это угрожает фундаменту, на котором потом строится жизнь. Некоторым из вас предстоит серьезный разговор с кем-то из вашей семьи, но поверьте, он будет во благо.

Тельцы, постарайтесь максимально расслабиться и брать от жизни только положительные эмоции. Гоните от себя дурные мысли и займитесь тем, что вам действительно интересно.

Овны, любовь всей жизни не постучится сама в вашу дверь. Проявите инициативу. Вместо того, чтобы оплакивать свое прошлое и жаловаться на то, что мужчины/женщины — не очень хорошие люди, отправляйтесь в свой любимый бар или кафе вместе со старым другом, и постарайтесь не давать себя на съедение грусти. Подумайте, как внести элемент спонтанности в вашу жизнь.

Близнецы, если вы думаете, что секс является запретной темой, попробуйте говорить о деньгах, особенно на ранних этапах отношений. Когда два человека не могут договориться о том, как обращаться с финансами, это угрожает фундаменту, на котором потом строится жизнь. Овны, любовь всей жизни не постучится сама в вашу дверь. Проявите инициативу. Скорпионы, вам необходимо найти золотую середину.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 декабря, когда Земля находится под покровительством Марса, важно помнить следующее:

♌ Лев

Лев, для ликвидации проблем вам необходимо проявить решимость. А дальше двигаться только вперед на пути к своей мечте. Амбиции всегда были одной из ваших самых сильных сторон. Некоторых из вас ожидаю перемены в личной жизни. Если они заставят ваше сердце биться чаще, время сказать «да».

Космический совет: время двигаться вперед.

♍ Дева

Девы, вас ждут глобальные изменения в жизни. Чтобы их преодолеть, необходимо найти опору. Постарайтесь относиться к переменам без лишних эмоций. Также некоторых из вас ждет страстное знакомство, которое может перерасти в бурный роман.

Космический совет: вас ждут глобальные перемены.

♎ Весы

Весы, если в течение некоторого времени дела шли не очень хорошо, ожидайте больших перемен, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Время, проведенное с близкими, станет отличным лекарством для вашей души.

Космический совет: проведите время с людьми, которые близки вам по духу.

♏ Скорпион

Скорпионы, вам необходимо найти золотую середину. Вы взяли слишком быстрый тем, пришло время притормозить или сделать шаг назад. Не торопите близких и коллег с ответами, которые вам кажутся, необходимыми в данный момент. Дайте им все обдумать и принять взвешенное решение.

Космический совет: всему свое время.

♐ Стрелец

Стрельцы, не стоит гнать лошадей. Выдохните, и обдумайте свои шаги еще раз. Некоторым из вас кажется, что выхода из сложившейся ситуации нет, но это не так. Послушайте другую позицию, спросите совета у человека, которому доверяете. Космический совет: гордыня мешает вам увидеть истину.

♑ Козерог

Козероги, пусть молния ударит там, где должна. Это поможет осветить так называемые трещины в фундамент, которые в конечном итоге могут привести к разрушению. Немного самоанализа даст вам силы, необходимые для кардинальных изменений. Не сомневайся ни на секунду. Космический совет: проанализируйте принятые решения.

♒ Водолей

Водолеи, время побыть наедине с собой, своими мыслями и мечтами. Постарайтесь минимизировать общение, подумайте, все ли вас устраивает в вашей жизни, всем ли вы довольны. Возможно, этот период приведет вас к определенным решениям.

Космический совет: проводите время с собой.

♊ Рыбы

Рыбы, хватит оценивать себя по стандартам общества, вы уникальны! Сейчас как никогда нужно задуматься о саморазвитии и самореализации. Отличное время для экспериментов, как над своей внешностью, так и над любимым делом.

Космический совет: поверьте в себя, вы уникальны.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря.