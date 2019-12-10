Жена внука Пугачевой в жакете на голое тело очаровала подписчиков

Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова удивила поклонников. Девушка, которую юзеры привыкли видеть в романтическом образе, предстала в дерзком «луке» — жакет супруга Никиты Преснякова надела на голое тело. Массивное ожерелье на шее девушки придает ее внешнему виду аристократичность.

Макияж Алена выбрала также довольно смелый — губы подкрасила яркой помадой, а глаза в стиле «смоки айс».

Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Пугачева призналась, что всегда заранее готовит образ на Новый год, Рождество и на праздничную вечеринку за городом, которая стала традиционной для их семьи.

Краснова не любит тратиться на известные бренды, а косметику покупает в масс-маркетах.

Подписчики девушки образ оценили по достоинству и единогласно решили, что Алена выглядит шикарно.

«Очаровательная! Красотка!»

«Красавица нежнейшая👍🏻», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена внука Пугачевой опубликовала романтическую фотосессию с мужем.