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  4. Эвакуация детей в школе Петербурга после ложного звонка о минировании привела к давке

Эвакуация детей в школе Петербурга после ложного звонка о минировании привела к давке

, 5:25 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 88

Из учебного заведения проводилась эвакуация без соблюдения необходимых для экстренных случаев мер.

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Фото, видео: ТАСС/Смирнов Владимир, 78.ru

Школьники получили травмы в результате давки, образовавшейся во время эвакуации после поступления ложного звонка о минировании учебного заведения в Приморском районе Петербурга. Как сообщает 78.ru со ссылкой на родителей учащихся, инцидент произошел днем 9 декабря на Планерной улице.

Всех детей учителя одновременно выпустили из классов и отправили в гардероб. При этом необходимые меры безопасности, предусмотренные для экстренных случаев, соблюдены не были, считают родители. В результате на первом этаже школы образовалась жуткая давка, у школьников началась паника.

«Кто-то, говорят, сломал ребра, ногу. Мы не знаем, куда обращаться, все сейчас находятся в шоке. Так же нам рассказали, что никто из учителей не проводил детей по правилам эвакуации при чрезвычайных происшествиях», — рассказали родные одного из учащихся.

В конце ноября в Петербурге было «заминировано» здание городского суда — соответствующая угроза поступила на электронную почту ведомства.

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