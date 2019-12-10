«Ничья»: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата» в Париже и поделился впечатлениями.

По словам лидера Незалежной, переговоры продолжались более часа, и были сложными.

«Сегодня были какие-то уступки, я это почувствовал. Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом. Давайте пока скажем — ничья. Состояла (встреча — прим.ред.) из двух частей: когда мы были все вместе, а после тет-а-тет. Были моменты, когда мы в чем-то договорились по некоторым вещам», — приводит его слова «Экономика сегодня».

Зеленский также отметил разницу между своим темпераментом и характером президента РФ.

«Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз и договорились. У него другая природная биомеханика», — отметил он.

Ранее о двусторонней встрече высказался Владимир Путин, заявив, что она прошла хорошо, и он остался доволен.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся в Париже 9 декабря. Его итогом стало принятое коммюнике, в котором, в частности, указывается, что «формула Штайнмайера» должна быть закреплена в законодательстве Украины, особый статус Донбасса должен быть пролонгирован. Также в документе говорится о необходимости прекращения огня в регионе до конца года и разведение сил на трех новых участках линии соприкосновения.