Любовь Толкалина резко ответила на сообщения о романе с женатым мужчиной

Любовь Толкалина опровергла слухи о романтических отношениях с женатым мужчиной Брайном Финнеганом, у которого есть маленькая дочка. Актриса была вынуждена пойти на признание из-за непрекращающихся пересудов на тему ее личной жизни.

Кинозвезда решила раз и навсегда покончить со слухами и жестко ответила тем, кто их распространяет.

«Перестаньте вы лезть, куда вас не приглашали! Мы тут хохочем в голос… Мой друг Саймон Басс и Брайн Финнеган — два совершенно непохожих друг на друга человека. И живут в разных странах! У Саймона взрослые дети живут в разных странах», — написала знаменитость в Instagram.

Instagram @tolkalinaliuba

Большинство поклонников поддержали Любовь Толкалину, пытающуюся отвоевать свое право на тайну личной жизни. Также фанаты порадовались выбору актрисы. Ее новым возлюбленным, вероятно, стал Саймон Басс — известный композитор, проживающий в Лондоне. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro. Однако некоторые фолловеры намекнули артистке на то, что статус знаменитости все-таки обязывает ее быть публичной.

«Почему вы честно и прямо не напишите, кто ваш мужчина?! Вы публичная личность и должны быть готовы у тому, что ваша жизнь на показ», — заявил подписчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Любови Толкалиной рассказала о новом мужчине матери из Англии.