«Очень веселый»: дочь Толкалиной рассказала о новом мужчине матери из Англии

Несколько лет назад актриса Любовь Толкалина после 20 лет совместной жизни рассталась со своим возлюбленным режиссером Егором Кончаловским. До настоящего момента артистке приписывали отношения с различными популярными личностями. Недавно звезда опубликовала в Instagram снимок в компании мужчины, который должен был раз и навсегда расставить все точки над «i».

«Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain», — поделилась знаменитость.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонники Любови Толкалиной начали гадать, кем же является ее новый возлюбленный англичанин. В сети появилась информация, что избранником актрисы стал женатый ирландец Брайан Финнеган. Дочь российской артистки 18-летняя Мария прокомментировала слухи об отношениях матери с мужчиной, состоящим в браке.

«Это вовсе не Брайан. Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано. Они с Брайаном абсолютно не похожи! Просто фото сделано при плохом освещении», — заявила наследница актрисы сайту Starhit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалину обвинили во вранье о романе с британцем.