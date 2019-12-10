Фетисов опроверг слухи, что его дочь не говорит по-русски

Хоккеист Вячеслав Фетисов нежно и трепетно любит свою единственную дочь Анастасию. В студии вечернего шоу Анны Довлатовой Фетисов развеял череду слухов о том, что 28-летняя Анастасия не говорит по-русски и вообще никогда не жила в России, пишет Тeleprogramma.pro.

В родной стране Анастасия Фетисова не жила, потому что с детства училась в Америке. Спортсмен говорит, что сейчас она учится на режиссера и много времени проводит в Нью-Йорке.

«Она прекрасно говорит по-русски. Это просто нелепые слухи, что она никогда не жила в России. Она просто училась в детстве в Америке», — заметил Вячеслав Фетисов.

Instagram @lfetisova

Не все знают, что у дочки двукратного олимпийского чемпиона двойное имя — Анастасия-Александра. По словам самого Фетисова, второе имя она взяла в честь отца Вячеслава Фетисова.

Девушка любит и дорожит своей семьей. Так, в одной из бесед с журналистами, Настя призналась, что даже когда выйдет замуж, оставит отцовскую фамилию. Фетисов не настаивал на решении дочери. Прославленный хоккеист отмечает, что все будет зависеть от согласия будущего мужа Анастасии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вячеслав Фетисов высказался о двойном гражданстве Малкина.