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  4. «Парча, золото и я!» Анастасия Макеева покрасовалась в кокошнике в Кремле

«Парча, золото и я!» Анастасия Макеева покрасовалась в кокошнике в Кремле

, 12:00 | Ниса Мурзанаева Видео 854

Артистка выступила на главной сцене страны в русском народном костюме.

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Фото, видео: Instagram @makeevan

Актриса театра и кино Анастасия Макеева выступила на благотворительном концерте в Кремле, исполнив песню известного автора Олега Анофриева. Для праздничного мероприятия артистка выбрала яркий русский народный костюм, изумляющий проработанностью деталей.

37-летняя Анастасия Макеева предстала перед зрителями в длинном красном сарафане, украшенном белым кружевом, сорочке и кокошнике с узорами из мелкого бисера. Знаменитость опубликовала в Instagram видео из гримерки, где красовалась в необычном наряде перед зеркалом.

«Смотрите с какой я косой! Называется, каждый день в Кремле. Спели песню „Какая песня без баяна“. Вот они кремлевские гримерки, золото и я! Какая парча крутая!» — восхищалась происходящим артистка.

Instagram @makeevan

Анастасия Макеева похвасталась образом русской красавицы с длинной косой уже не в первый раз. До этого артистка опубликовала в соцсети снимок в русском народном костюме, позируя на улице под хлопьями снега. Фотография звезды тогда вызвала восхищение у поклонников. Фанаты прозвали кумира «чудесной русской барыней».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Макеева эротично оголила грудь в образе Шахерезады.

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