«Тридцать пять лет полетов без залетов!»: Варнава поздравила себя с юбилеем

Забавный пост опубликовала Екатерина Варнава по случаю своего юбилея. Юмористка в своем стиле превратила событие в повод для смеха. Звезда Comedy Woman разместила подборку снимков в образе бортпроводницы выдуманной авиакомпании WarnavaAir.

На фотографиях артистка стоит в пилотке и пиджаке, низ костюма отсутствует. Синий наряд подходит к ее голубым глазам и контрастирует с ярко-алой помадой. Каждый слайд сопровождается шутками и каламбурами на воздушно-транспортную тему.

Instagram @kativarnava

«35 лет. Полет нормальный!»;

«Ручная кладезь юмора»;

«Ни мясо… ни курица… рыба!»;

«Наденьте патчи сначала на себя, потом на подругу»;

«Эрогенная зону турбулентности»;

«35 лет полетов без залетов!»;

«Что ни пассажир, то транзитный», — посмеялась над собой Варнава.

Фанаты пришли в восторг от оптимизма актрисы. Поклонники под стать Екатерине назвали подборку фото «высшим пилотажем юмора и самоиронии». За первые полчаса пост набрал 30 тысяч «лайков».

Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава рассмешила поклонников видеороликом в честь своего юбилея.