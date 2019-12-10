«Тридцать пять лет полетов без залетов!»: Варнава поздравила себя с юбилеем

Забавный пост опубликовала Екатерина Варнава по случаю своего юбилея. Юмористка в своем стиле превратила событие в повод для смеха. Звезда Comedy Woman разместила подборку снимков в образе бортпроводницы выдуманной авиакомпании WarnavaAir.
На фотографиях артистка стоит в пилотке и пиджаке, низ костюма отсутствует. Синий наряд подходит к ее голубым глазам и контрастирует с ярко-алой помадой. Каждый слайд сопровождается шутками и каламбурами на воздушно-транспортную тему.
«35 лет. Полет нормальный!»;
«Ручная кладезь юмора»;
«Ни мясо… ни курица… рыба!»;
«Наденьте патчи сначала на себя, потом на подругу»;
«Эрогенная зону турбулентности»;
«35 лет полетов без залетов!»;
«Что ни пассажир, то транзитный», — посмеялась над собой Варнава.
Фанаты пришли в восторг от оптимизма актрисы. Поклонники под стать Екатерине назвали подборку фото «высшим пилотажем юмора и самоиронии». За первые полчаса пост набрал 30 тысяч «лайков».
Ранее 5-tv.ru писал, что Варнава рассмешила поклонников видеороликом в честь своего юбилея.