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«Ходячий позитив»: Варнава рассмешила поклонников роликом в честь своего юбилея

, 14:28 | Мия Субботина Видео 2 036

Актриса поделилась комичным видео в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава сегодня отмечает 35-летие. Актриса решила опубликовать комичное видео с нарезкой самых забавных моментов, происходивших с ней в жизни и на съемочной площадке. Роликом знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

«Мои 35-ть — они такие», — подписала пост звезда.

Instagram @kativarnava

Оставить поздравление в комментариях поспешила коллега и подруга артистки Мария Кравченко, а также дизайнер Мария Кравцова.

«С днем рождения. Люблю! Доня», — написала звезда Comedy Woman.

«С днем рождения, Катюша! Люблю! Ты прекрасна! Будь счастлива!» — написала Кравцова.

К поздравлениям присоединились и многочисленные поклонники Варнавы. В Instagram ее фолловят больше шести миллионов человек.

«Ааааа, чумовая Катюша. С днем рождения!»;

«Красотка! Бомбическая женщина!!!»;

«Катя, ты космос, вдохновляешь, смешишь, ты чудо!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Варнава отменила свадьбу со своим возлюбленным.

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