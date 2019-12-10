«Не вовремя все это»: сын Валерии сразу после капельницы отправился на работу

Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин поделился с подписчиками в Instagram кадрами из больницы. В результате аварии, произошедшей на трассе М-11, молодой человек был госпитализирован в медучреждение под Санкт-Петербургом. Позже наследник поп-дивы и его возлюбленная, также пострадавшая в ДТП, продолжили лечение в московской клинике. В новом видео юноша показал, что вынужден лежать под капельницей.

Однако буквально через час Арсений Шульгин опубликовал в соцсети еще один ролик, в котором заявил — он вынужден покинуть стационар и отправиться решать рабочие вопросы.

«Работа кипит. Совсем не вовремя все это. Буду ездить туда-сюда эту неделю», — сообщил сын певицы.

ДТП произошло на подъезде к Санкт-Петербургу. Автомобиль, в котором находился Арсений Шульгин, его девушка и их друзья, занесло. Машина ударилась об отбойник. В результате инцидента у сына Валерии была разорвана губа, а у его возлюбленной сломана рука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Валерия призналась — она предчувствовала беду с сыном.