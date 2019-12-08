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Валерия призналась, что предчувствовала, что с сыном что-то случилось — интервью

, 21:35 | Светлана Александрова Эксклюзивное видео 1 845

Арсений Шульгин попал в ДТП на новой трассе М-11 под Санкт-Петербургом.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin, 5-tv.ru

Материнское сердце Валерии предчувствовало неладное, перед тем как она узнала, что ее сын Арсений попал в ДТП. В этом певица призналась в эксклюзивном интервью 5-rv.ru. По ее словам, молодой человек намекнул, что собирается в Санкт-Петербург уже ночью, поэтому она не приняла его слова всерьез.

«Открываю Instagram, понимаю, что они были в дороге, в пути. Сердце екает», — рассказала Валерия.

Когда она дозвонилась до сына, тот «немного шепелявил», но успокоил маму, сказав, что все нормально, он всего лишь разбил губу. Певица также рассказала, что после ЧП все-таки пообедала с Арсением и его девушкой, как и планировалось.

Как сообщалось ранее, сын Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП, когда ехал со своей девушкой и компанией друзей в Санкт-Петербург по новой трассе М-11. На подъезде к Северной Столице машину занесло, и она ударилась об отбойник. Молодые люди были госпитализированы в ближайшую больницу. Арсений сообщил в Instagram, что девушки сломана рука, а ему врачи зашили губу.

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