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«Мой новый день рождения»: Сын Валерии показал разорванную после ДТП губу

, 22:24 | Нюра Незванова Фото 2 675

Арсений Шульгин вместе с друзьями попал в серьезную аварию на подъезде к Северной столице.

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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin

Арсений Шульгин — сын Валерии — опубликовал фотографии, на которых хорошо видно, какие травмы получил молодой человек в результате ДТП под Петербургом. Молодой человек вместе с друзьями и своей девушкой направлялся в Северную столицу, когда произошла авария. По словам сына знаменитости, отправляться в путешествие в непогоду — было роковой ошибкой.

Юноша озаглавил свой пост следующим образом:

«08.12.2019 — мой новый День Рождения.
Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер-Москва, наше спасение — настоящая доля случая».

Instagram @arseniy_shulgin

Также Арений перечислил травмы, которые получил он и его спутники. Наиболее серьезные повреждения, судя по описанию, — возлюбленной молодого человека.


«Итог:
• Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно придется окончательно вырывать, но это не точно)
• Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам.
• Саня — ушиб ребер от ремня безопасности.
• Артём — кровоподтёки на руках.
• Машина — под списание (авто Лианы)»

Несмотря на травмы, по мнению Арсения, эта история имела «лучший исход, который можно было бы только ожидать», так как все могло закончиться куда более трагично. Сын Валерии пожелал своим подписчикам «соотносить риски с целесообразностью действий».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арсений Шульгин попал в аварию вместе с друзьями во время движения по трассе М-11. Автомобиль молодых людей занесло, машина ударилась об отбойник, а путешественникам понадобилась помощь медиков. Сама Валерия в эксклюзивном интервью 5-tv.ru призналась, что почувствовала материнским сердцем, что с сыном произошла неприятность.

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