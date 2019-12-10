Память Юрия Лужкова увековечат в Москве и Калининградской области

Память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, скончавшемся 10 декабря на 84-м году жизни, увековечат в Москве и Калининградской области. Об этом сообщили председатели законодательных собраний субъектов РФ.

«Были разные оценки его работы, но мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве», — написал на своей странице в Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Похожее заявление сделала председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

«Сейчас надо просто пережить этот день, уход человека. Конечно, мы найдем возможность увековечить имя Юрия Михайловича. Конечно, это будет правильно, если его имя будет увековечено в нашем регионе», — сообщила она ТАСС.

Она пояснила, что Лужков многое сделал для Калининградской области, на территории которой находятся его предприятия. В частности, хозяйство «Веедерн», которое занимается выращиванием зерновых культур.

Как сообщал 5-tv.ru, Юрий Лужков скончался в 83 года. Его помощник сообщил, что это произошло в больнице, после операции на сердце. Бывшего мэра Москвы сегодня добрым словом вспомнили многие звезды и политики.