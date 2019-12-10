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  4. Пожизненный срок получил основной фигурант по делу о теракте в метро Петербурга

Пожизненный срок получил основной фигурант по делу о теракте в метро Петербурга

, 13:15 | Игорь Рязов 194

Прокуратура требовала посадить четверых из 11 подозреваемых пожизненно. Оставшихся — на срок от 20 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговоры обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Его фигурантами стали 11 человек.

Основного фигуранта Аброра Азимова суд признал виновным и приговорил к пожизненному лишению свободы.

Акрам Азимов — лишение свободы сроком на 28 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

М. Эрматов — лишение свободы на 28 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

И. Эрматов — лишение свободы на 27 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Ортиков — лишение свободы на 23 года в колонии строгого режима со штрафом в размере полмиллиона рублей.

Мирзаалимов, Махмудов и Муидинов — лишение свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере полмиллиона рублей.

Хакимов и Эргашевув — лишение свободы на 19 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере полмиллиона рублей.

Каримова — лишение свободы на 20 лет в колонии общего режима со штрафом в размере полмиллиона рублей.

Гражданский иск Санкт-Петербургского метрополитена удовлетворен судом на сумму 695 088,30 рублей.

На чем настаивало обвинение

Подозреваемых обвиняли в различных преступлениях — от незаконного оборота оружия и изготовления взрывчатки до совершения теракта. Все отрицали свою вину, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Сторона обвинения настаивала на наказании в виде пожизненного лишения свободы для четверых обвиняемых — Аброра и Акрома Эрматовых, а также Акбаржона и Акрама Азимовых.

Обвиняемых Мирзаалимова, Муйдинова, Хакимова, Эргашева, Артыкова и Махмудова прокурор требовала отправить в колонию строгого режима на 27-28 лет. Последней подозреваемой — Шохисте Каримовой — обвинение хотело дать максимальные для женщин 20 лет колонии общего режима.

Как сообщал 5-tv.ru, 3 апреля 2017 года смертник Акбаржон Джалилов подорвал себя в петербургском метро. Взрыв произошел в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт». Погибли 15 человек, свыше 60 получили ранения.

По обвинению в подготовке теракта были задержаны 11 человек. Прокуратура считает, что их вина полностью доказана. Единственная женщина на скамье подсудимых упала в обморок во время заседания в ноябре, на котором обвинение сообщило о требуемом наказании.

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