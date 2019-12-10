«Дрожь и холод»: Мария Кохно со скрипкой в руках вспомнила историю о крушении своего брака

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно опубликовала на своей странице в Instagram новый пост. Пышногрудая знаменитость предстала в белоснежном платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее аппетитные формы. Девушка сопроводила пост откровенным признанием, рассказав свою драматичную личную историю.

«Сложно оценить, что из этого страшнее: осознать, что твоя семья развалилась как карточный домик или не справившись с душевной болью разрушить то, к чему я шла 25 лет. Это было страшное время. Когда я вспоминаю это, по коже бежит дрожь и холод», — написала звезда.

Instagram @marynova888

Поклонники незамедлительно бросились поддерживать Кохно, а также сделали комплименты ее безупречной внешности.

«Мария, Вы сильная девушка!»

«Машенька…без слез трудно читать. А фото волшебное!»

«Вы, как всегда, бесподобны»;

«Фото шикарное!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Кохно в обтягивающей кожаной куртке оголила роскошную грудь.