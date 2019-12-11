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Продукты с растительными жирами хотят запретить называть йогуртом и сметаной

, 5:40 | Анастасия Игонина Видео 11

На этикетках товаров с заменителями молочного жира предложено размещать нейтральные наименования.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Galina Barbieri, /Stefan Klein, /Arco Images / Musterer, Werner, /Sabrina Vani

Молокосодержащие продукты с растительными жирами в России могут запретить называть сметаной, йогуртом или молоком. Об этом сообщили представители Росстандарта.

Информацию о существовании подобной инициативы подтвердили и в Минсельхозе РФ, сообщают «Известия». На этикетках продуктов, которые не являются молочными, предлагают в зависимости от консистенции писать «крем», «соус», «напиток» или «коктейль».

Ожидается, что это позволит потребителям более четко понимать, товар с каким составом они приобретают. Однако подобные изменения можно внести только на уровне ЕАЭС — Евразийского экономического союза. Так, производители предложили исключить молокосодержащие продукты из техрегламента союза о безопасности молока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты Роскачества назвали лучший оливковый майонез в магазинах России.

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