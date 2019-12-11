Лавров отметил атмосферу взаимопонимания при переговорах с Трампом

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания. Такое заявление сделал российский министр после окончания переговоров.

Встреча российского министра иностранных дел и президента США состоялась в Вашингтоне 11 декабря. Как отметил Лавров в ходе пресс-конференции, проходившей после переговоров, Россия предложила американской стороне «любые варианты» продления ДСНВ — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По словам главы российского дипломатического ведомства, Трамп положительно оценивает совместную работу с Москвой в вопросах, вызывающих интерес обеих стран.

« Президент Трамп приветствовал продолжающееся взаимодействие с Россией по решению вопросов, представляющих взаимный интерес, включая то, какие шаги Соединенные Штаты и Россия могут предпринять в отношении задержанных граждан», — сообщил прессе Сергей Лавров.

Кроме того, министр отметил, что глава США рассматривает возможность посетить Россию и принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лавров предложил США принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.