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Лавров отметил атмосферу взаимопонимания при переговорах с Трампом

, 1:53 | Анастасия Игонина Видео 34

Глава МИД РФ находится в Вашингтоне с рабочим визитом.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания. Такое заявление сделал российский министр после окончания переговоров.

Встреча российского министра иностранных дел и президента США состоялась в Вашингтоне 11 декабря. Как отметил Лавров в ходе пресс-конференции, проходившей после переговоров, Россия предложила американской стороне «любые варианты» продления ДСНВ — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По словам главы российского дипломатического ведомства, Трамп положительно оценивает совместную работу с Москвой в вопросах, вызывающих интерес обеих стран.

«Президент Трамп приветствовал продолжающееся взаимодействие с Россией по решению вопросов, представляющих взаимный интерес, включая то, какие шаги Соединенные Штаты и Россия могут предпринять в отношении задержанных граждан», — сообщил прессе Сергей Лавров.

Кроме того, министр отметил, что глава США рассматривает возможность посетить Россию и принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лавров предложил США принять заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

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