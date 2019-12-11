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  4. Лавров: в США поддержали идею Путина о двустороннем консультативном деловом совете

Лавров: в США поддержали идею Путина о двустороннем консультативном деловом совете

, 5:11 | Анастасия Игонина Видео 19

Глава МИД РФ отметил, что американская сторона уже «формирует реакцию» на инициативу российского лидера.

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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр, 5-tv.ru

США поддерживают идею о создании двустороннего консультативного делового совета, предложенную Владимиром Путиным. Об этом 11 декабря сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Слова министра прозвучали в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом, которые прошли в Вашингтоне. Как подчеркнул Лавров, речь идет о создании совета, в составе которого были бы «лидеры частного бизнеса» обеих стран — по 7-10 представителей от каждой страны.

С инициативой о создании подобного совета выступил Владимир Путин во время встречи со своим американским коллегой в Хельсинки в 2018 году. Министр иностранных дел РФ сообщил, что в ходе переговоров с Трампом обсуждалось рассмотрение этой «принципиальной договоренности президентов».

«Наши коллеги сказали, что они эту идею поддерживают и по поручению президента Трампа они уже формируют свою конкретную реакцию на нее», — сообщил Лавров журналистам.

По словам политика, совет будет пользоваться поддержкой как Москвы, так и Вашингтона. Также ожидается, что в случае создания учреждение будет занято выработкой «прагматичных, ориентированных на взаимную выгоду» договоренностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров отметил атмосферу взаимопонимания при переговорах с Трампом.

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