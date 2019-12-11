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Лавров и Трамп обсудили тему «вмешательства РФ» в выборы в США

, 3:43 | Анастасия Игонина Видео 18

Сергей Лавров провел переговоры с Дональдом Трампом в рамках рабочего визита в Вашингтон.

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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр

Глава МИД РФ и президент США обсудили в ходе переговоров вопрос так называемого «вмешательства» в американские выборы. Встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа прошла в Вашингтоне 11 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого Дома, американский лидер предостерег РФ «от любого вмешательства» в выборы, которые пройдут в США в 2020 году. Тема также поднималась в ходе переговоров главы российского дипломатического ведомства с госсекретарем США Майком Помпео.

Сергей Лавров предложил американской стороне официально зафиксировать обязательства обеих стран по невмешательству во внутриполитические дела друг друга. Также глава МИД РФ подчеркнул, что заявления о мнимом вмешательстве Москвы во внутренние процессы Вашингтона не имеют под собой оснований. Министр отметил, что до сих пор не было предъявлено ни одного подтверждения этой теории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров отметил атмосферу взаимопонимания при переговорах с Трампом.

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