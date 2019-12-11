  1. Пятый канал
  4. Годовалая дочь Кудрявцевой сразила соцсети новым методом надевания тапочек

Годовалая дочь Кудрявцевой сразила соцсети новым методом надевания тапочек

, 8:35 | Анастасия Игонина Видео 76

Девочка примерила мамину обувь, но на свой собственный лад.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @leratv

Лера Кудрявцева насмешила и умилила поклонников, поделившись забавным роликом о буднях своей годовалой дочери. Как оказалось, малышка — модница и новатор.

В сторис своей страницы в Instagram телеведущая опубликовала видео, на котором маленькая Маша примеряет мамины тапочки. Правда, надела обувь девочка по-своему. Мамины ярко-красные тапочки красуются на голенях юной модницы, а стопы остаются босыми.

Instagram @leratv

Сама Кудрявцева, записывая ролик, долго не могла говорить от смеха. Чуть позже Лера смогла констатировать, что ее домашняя обувь пришлась дочери по размеру.

«Доча, тебе тапочки прямо как раз! Тепленькие тапочки, да?» — говорит девочке звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева запела вслед за Ольгой Бузовой.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

8:46
Мужчина с ножом напал на двух полицейских в Саратовской области
8:35
Годовалая дочь Кудрявцевой сразила соцсети новым методом надевания тапочек
8:27
Строптивый конь скинул наездницу и устроил себе прогулку по Петербургу
8:17
Елена Малышева развеяла опасные мифы о домашнем лечении отравлений
8:09
Ростовские чиновники отбирают у сельского медработника субсидию на жилье
8:00
Скандал разразился на Украине из-за приезда «Мисс Львов» в Москву

Сейчас читают

От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Такого жениха угнали!» Елена Воробей высказалась о свадьбе Петросяна

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]