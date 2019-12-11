Годовалая дочь Кудрявцевой сразила соцсети новым методом надевания тапочек

Лера Кудрявцева насмешила и умилила поклонников, поделившись забавным роликом о буднях своей годовалой дочери. Как оказалось, малышка — модница и новатор.

В сторис своей страницы в Instagram телеведущая опубликовала видео, на котором маленькая Маша примеряет мамины тапочки. Правда, надела обувь девочка по-своему. Мамины ярко-красные тапочки красуются на голенях юной модницы, а стопы остаются босыми.

Instagram @leratv

Сама Кудрявцева, записывая ролик, долго не могла говорить от смеха. Чуть позже Лера смогла констатировать, что ее домашняя обувь пришлась дочери по размеру.

«Доча, тебе тапочки прямо как раз! Тепленькие тапочки, да?» — говорит девочке звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева запела вслед за Ольгой Бузовой.