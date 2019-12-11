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Ростовские чиновники отбирают у сельского медработника субсидию на жилье

, 8:09 Эфирная новость 32

Жительница Ростовской области обратилась в Конституционный суд РФ с просьбой проверить правомерность действия местных властей.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, 5-tv.ru

В Госпрограмме по выделению субсидий на строительство жилья нашлись серьезные недоработки.

В Конституционном суде сейчас идут слушания по резонансному делу — работница сельской больницы в Ростовской области стала жертвой строительных мошенников, в итоге дом так и не построен, а женщина теперь должна вернуть государству те самые неосвоенные деньги. И все по закону. Юристы признаются — случай действительно редкий.

В Госдуме уже задумались над поправками в существующий закон.

Сергей Лесков разбирался в нюансах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов.

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