Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

Глава МИД России Серей Лавров подвел итоги своего рабочего визита в Вашингтон. Министр иностранных дел встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили международную повестку — ситуацию в Сирии, Венесуэле и Северной Корее, а также затронули вопрос контроля над вооружением.

Еще один важный пункт визита в США — встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Она проходила за закрытыми дверями. Итоги этой беседы, которая длилась около часа, Сергей Лавров подвел на пресс-конференции.

Глава российского МИДа особо отметил, встреча с главой Белого дома прошла в атмосфере взаимопонимания. Вадим Хуланхов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров и Трамп обсудили тему «вмешательства РФ» в выборы в США.