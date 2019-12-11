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  4. Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

Лавров подвел итоги встречи с Трампом в Вашингтоне

, 6:47 Эфирная новость 23

Глава МИД РФ отметил, что встреча с президентом США прошла в атмосфере взаимопонимания.

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Фото, видео: ТАСС/Щербак Александр, 5-tv.ru

Глава МИД России Серей Лавров подвел итоги своего рабочего визита в Вашингтон. Министр иностранных дел встретился с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили международную повестку — ситуацию в Сирии, Венесуэле и Северной Корее, а также затронули вопрос контроля над вооружением.

Еще один важный пункт визита в США — встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Она проходила за закрытыми дверями. Итоги этой беседы, которая длилась около часа, Сергей Лавров подвел на пресс-конференции.

Глава российского МИДа особо отметил, встреча с главой Белого дома прошла в атмосфере взаимопонимания. Вадим Хуланхов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров и Трамп обсудили тему «вмешательства РФ» в выборы в США.

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