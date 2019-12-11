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«Он пытается очернить талантливых людей»: Успенская нелестно высказалась о Лозе

, 22:28 | Мия Субботина 20

«Королева русского шансона» отметила, что никогда не понимала таких людей, как Юрий Лоза.

Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов; Instagram @uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская раскритиковала музыканта Юрия Лозу за его интервью в программе на телеканале «Россия-1». Беседа зашла о певице Софии Ротару.

Композитор заявил, что не может сказать ничего плохого об исполнительнице. Он также напомнил зрителям, что все российские артисты, которые сейчас выступают на Украине, платят так называемый «налог на войну». Часть денег идет на поддержание боевых действий и содержание украинских войск. В качестве примера он привел как раз Успенскую и сатирика Михаила Жванецкого, которые недавно были с гастролями в Незалежной.

Артистка в ответ разместила гневный пост на своей странице в Instagram.

«Он пытается очернить и унизить талантливых людей. Я не понимаю этой злобы, не понимаю, как низко надо пасть, чтобы воспользоваться откровенно пустой и грязной сплетней, вовлечь в нее украинский народ просто для того, чтобы о нем вспомнили», — заявила она.

Instagram @uspenskayalubov_official

Также «королева русского шансона» заметила, что никогда не понимала таких людей, как Юрий Лоза. Она считает, что им движет собственная посредственность и карьерные неудачи. По словам Успенской, он неспособен критически воспринимать действительность. В защиту Ротару исполнительница написала, что еще Иосиф Кобзон при жизни называл ее «королевой фонограммы».

«Высшая ценность для меня — это мир и любовь, это возможность расти, реализовываться, радовать людей своей музыкой и своим талантом. А то, что делает Юрий — грязь, к которой не хочется иметь отношение», — отметила Успенская.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Успенской получила новую травму.

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