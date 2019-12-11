В Екатеринбурге крупный пожар. По информации местных СМИ полыхает склад лакокрасочных изделий в районе Эльмаш. На месте работают экстренные службы. По мнению специалистов, есть угроза взрыва.
Склад лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге
Сегодня, 10:22 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 8
По предварительной информации, есть угроза взрыва.
Фото: 5-tv.ru
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