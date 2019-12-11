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Склад лакокрасочных изделий полыхает в Екатеринбурге

, 10:22 | Марина Неруцких Срочная новость 8

По предварительной информации, есть угроза взрыва.

Фото: 5-tv.ru

В Екатеринбурге крупный пожар. По информации местных СМИ полыхает склад лакокрасочных изделий в районе Эльмаш. На месте работают экстренные службы. По мнению специалистов, есть угроза взрыва.

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