«Сексуальная куколка»: Стройная фигура Елены Летучей в бикини покорила фанатов

Известная телеведущая Елена Летучая порадовала фолловеров новыми снимками. На этот раз 41-летняя знаменитость позировала в белом купальнике, который идеально смотрится на ее загорелом теле.

Фотография была сделана во время совместного отдыха Елены и ее супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах. Кадр экс-ведущая шоу «Ревизорро» разместила в своем Instagram-аккаунте.

«На мне купальник из регенерированного материала Еconyl! В результате инновационных экспериментов удалось создать суперткань из переработанных рыбацких сетей и сохранить ресурсы океана. Сохраним Планету вместе!» — подписала пост звезда.

Instagram @elenapegas

Поклонников восхитил откровенный наряд знаменитости. Они отметили ее стройную фигуру и оставили десятки восхищенных комментариев под постом звезды.

«Бомба»;

«Фигурка класс»;

«Сексуальная куколка»;

«Изящная красота»;

«Шикарные формы», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Летучая восхитила поклонников стройной фигурой.