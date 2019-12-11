«Сексуальная куколка»: Стройная фигура Елены Летучей в бикини покорила фанатов

Известная телеведущая Елена Летучая порадовала фолловеров новыми снимками. На этот раз 41-летняя знаменитость позировала в белом купальнике, который идеально смотрится на ее загорелом теле.
Фотография была сделана во время совместного отдыха Елены и ее супруга Юрия Анашенкова на Мальдивах. Кадр экс-ведущая шоу «Ревизорро» разместила в своем Instagram-аккаунте.
«На мне купальник из регенерированного материала Еconyl! В результате инновационных экспериментов удалось создать суперткань из переработанных рыбацких сетей и сохранить ресурсы океана. Сохраним Планету вместе!» — подписала пост звезда.
Поклонников восхитил откровенный наряд знаменитости. Они отметили ее стройную фигуру и оставили десятки восхищенных комментариев под постом звезды.
«Бомба»;
«Фигурка класс»;
«Сексуальная куколка»;
«Изящная красота»;
«Шикарные формы», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Летучая восхитила поклонников стройной фигурой.