  1. Пятый канал
  4. Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту Киева

Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту Киева

, 11:51 | Марина Неруцких Эксклюзивное видео 8

Сотрудники пограничной службы пропустили российских журналистов, только после того как выяснили цель их визита в украинскую столицу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Anatolii Stepanov; 5-tv.ru

Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту украинской столицы. Представителей погранслужбы крайне заинтересовала цель визита российских журналистов в Незалежную. На видео, предоставленном 5-tv.ru, корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко подробно отвечает, что явилось поводом для приезда в Киев.

«Я лично сидел в зале, когда Владимир Александрович сказал о том, что для него было удивительно, что российские журналисты не могут пересечь украинскую границу. Кроме того он сказал, что российским журналистам надо приезжать на Украину, для того, чтобы знакомиться на месте с ситуацией. Вот собственно два этих фактора нас побудили приехать», — резюмирует Лазуренко.

Только после того, как сотрудница пограничной службы прояснила для себя все вопросы, в том числе, где остановятся члены съемочной группы, российских журналистов пустили на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсера Ruptly не пустили на саммит НАТО, обвинив в терроризме.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

11:51
Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту Киева
11:39
Обвиняемый в нападении на главу ЦИК Памфилову оказался психически больным
11:26
«Самый сладкий пирожок»: Решетова показала, как пеленает сына
11:15
Названа предварительная причина пожара на заводе в Екатеринбурге
11:05
В США разгадали «тайну власти Путина»
10:50
Российские боксеры отказались ехать без национального флага на Олимпиаду в Токио

Сейчас читают

От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]