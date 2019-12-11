Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту Киева

Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту украинской столицы. Представителей погранслужбы крайне заинтересовала цель визита российских журналистов в Незалежную. На видео, предоставленном 5-tv.ru, корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко подробно отвечает, что явилось поводом для приезда в Киев.

«Я лично сидел в зале, когда Владимир Александрович сказал о том, что для него было удивительно, что российские журналисты не могут пересечь украинскую границу. Кроме того он сказал, что российским журналистам надо приезжать на Украину, для того, чтобы знакомиться на месте с ситуацией. Вот собственно два этих фактора нас побудили приехать», — резюмирует Лазуренко.

Только после того, как сотрудница пограничной службы прояснила для себя все вопросы, в том числе, где остановятся члены съемочной группы, российских журналистов пустили на территорию Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсера Ruptly не пустили на саммит НАТО, обвинив в терроризме.