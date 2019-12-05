Продюсера Ruptly не пустили на саммит НАТО, обвинив в терроризме

Продюсера российского видеоагентства Ruptly не пустили на саммит НАТО в Лондоне, обвинив в терроризме. Журналист пришел в медиацентр, чтобы получить бейдж, но там к нему подошли люди в штатском.

«Подходят несколько полицейских, просят показать документы и объяснить, что я здесь делаю. Говорю, что я журналист и жду подтверждения аккредитации, показываю паспорт, журналистское удостоверение и письмо с одобрением аккредитации. Мне говорят, что я задержан по подозрению в терроризме, обыскивают меня и мои вещи», — приводит рассказ продюсера RT.

По его словам, лишь через 20 минут правоохранители отпустили его. Агентство Ruptly направило официальный запрос в НАТO, однако ответа пока не получило.

Похожая ситуация уже возникала летом этого года, когда МИД Великобритании отказал в аккредитации RT на конференцию, посвященную свободе СМИ, обвинив в распространении дезинформации.

Юбилейная встреча лидеров стран НАТО проходила в Лондоне 3-4 декабря и была посвящена 70-летие образования Североатлантического альянса. Как ранее сообщал 5-tv.ru, саммит может войти в историю как самый скандальный.