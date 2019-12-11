Глюкоза в костюме зайки Playboy пофлиртовала с Резо Гигинеишвили

Певица Глюкоза пофлиртовала с режиссером Резо Гигинеишвили во время съемок новогодней передачи. Мужчина снял на камеру нарядную исполнительницу и опубликовал видео в соцсети. На кадрах поп-дива позирует в черном боди, длинных сексуальных перчатках, туфлях на шпильках и с заячьими ушками Playboy на голове.

«Сегодня хороший день — пришла моя дорогая Глюкоза!» — подписал публикацию знаменитость.

На видео Резо Гигинеишвили предложил артистке поговорить «о высоком». Глюкоза, демонстративно переложив одну ножку на другую, приняла предложение именитого приятеля.

«А давайте! Ну, что, любимый режиссер?» — кокетливо поинтересовалась поп-дива.

Между тем, обе медийные персоны находятся в отношениях. 37-летний Резо Гигинеишвили летом этого года сыграл свадьбу с моделью Надеждой Оболенцевой.

33-летняя Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом «Глюкоза», состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым вот уже 13 лет. Пара воспитывает двух дочек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики не поняли эротичное фото певицы Глюкозы со льдом во рту.