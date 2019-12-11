Супермодель Белла Хадит выложила провокационные фото без белья

Провокационные снимки Беллы Хадит ошеломили ее поклонников в Instagram. Супермодель опубликовала на своей странице кадры откровенной фотосессии, на которых позирует без белья. В этот момент на знаменитости лишь сарафан с открытой спиной и супервысоким боковым разрезом.

Смелый наряд балансирует на грани приличия, полностью оголяя один бок. А вместе с ним край груди и бедро.

Instagram @bhadidnews

Модель палестинского происхождения выступает постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Сотрудничество с серьезными марками не мешает ей будоражить фанатов в микроблоге своими фото. Но желающих упрекнуть ее в непристойности пока не наблюдалось. Тем более, что британские пластические хирурги назвали внешность женщины идеальной.

Ранее 5-tv.ru писал, что папарацци запечатлели Хадид и Дженнер в обнимку на одном шезлонге.