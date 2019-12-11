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Как живет после выхода из колонии звезда «Дома-2» Анастасия Дашко

, 14:51 | Валентин Черников 308

Бывшая участница телестройки предпочитает не вспоминать о криминальном прошлом и не общается с журналистами.

Фото: ТАСС / Королевский Олег

Подробностями жизни бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Дашко поделился ее приятель, владелец салона красоты Стас Кутыгин. Его слова приводит журнал «СтарХит».

Как рассказал предприниматель, звезда телестройки начала новую жизнь после череды несчастий и не хочет общаться с журналистами, чтобы не ворошить криминальное прошлое. С момента ухода Анастасии из проекта прошло 11 лет. За это время блондинка нашла свою любовь, отбыла срок в колонии и по возвращении оттуда наладила семейную жизнь.

Со своим избранником Константином Кулешовым Дашко познакомилась за пределами съемочной площадки до того, как ее обвинили в крупном мошенничестве. Возлюбленный поддерживал экс-участницу «Дома-2» во время судебного процесса и часто навещал в колонии на протяжении полутора лет. По окончании срока пара сыграла свадьбу.

В прошлом году у Кулешовых родился сын Клим, а недавно на свет появился и второй наследник Лука. Семья часто путешествует, но переезжать из Екатеринбурга не планирует. Тем более, что здесь Анастасия еще и работает заместителем директора логистической фирмы. Лишь иногда блондинка приезжает к друзьям в Челябинск, где провела отрезок жизни.

36-летняя Дашко и не думает о возвращении в шоу-бизнес и даже не ведет социальные сети. Как говорят ее друзья, Насте это не нужно. После черной полосы она обрела женское счастье.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Мария Кохно со скрипкой в руках вспомнила историю о крушении своего брака.

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