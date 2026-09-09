Глава Минфина США Бессет считает, что Украина сможет вернуться в мировое сообщество

Украина после окончания конфликта сможет вернуться в мировое сообщество, как это произошло с Германией после Второй мировой войны. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Я задаюсь вопросом: как Германии удалось вернуться в мировое сообщество после Второй мировой войны? Я имею в виду, что здесь есть определенный путь. И для Украины тоже есть такой путь», — высказался Бессент на мероприятии, трансляция которого велась на YouTube-канале издания Breitbart News.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, положение киевских властей продолжает ухудшаться. Он также заявил, что условия Москвы по урегулированию конфликта стали жестче. По словам Пескова, такого развития событий стоило ожидать.

Также 5-tv.ru рассказывал о заявлении Марко Рубио. Госсекретарь США не исключил новых переговоров по Украине. В них могут участвовать Россия, Украина и США. Вашингтон готов выступить посредником.

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