Несколько дней надежды: что произошло с пропавшим в Бурятии мужчиной

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Для обследования труднодоступных участков привлекали авиацию.

Мужчина пропал в Бурятии что случилось

Фото: МЧС Республики Бурятия

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В Бурятии нашли пропавшего мужчину

Тело пропавшего в Баргузинском районе мужчины обнаружили его родственники спустя несколько дней после начала поисковой операции. Об этом сообщило МЧС Республики Бурятия в мессенджере МАКС.

Поисковые работы завершили после того, как родственники нашли тело мужчины 1965 года рождения. Он перестал выходить на связь 6 сентября. Обнаруженное тело передали сотрудникам полиции.

В поисках участвовали спасатели Усть-Баргузинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, инспекторы Баргузинского участка ГИМС, сотрудники районного отдела МВД, представители национального парка и местные жители.

Для обследования труднодоступных участков привлекали авиацию. В район полуострова Святой Нос из Улан-Удэ вылетал вертолет Ми-8 МЧС России, который доставил туда спасателей.

Кроме того, специалисты Главного управления МЧС России по Бурятии задействовали мобильный расчет беспилотной авиационной системы.

Всего за время операции поисковики обследовали 64 километра лесного массива и 406 километров акватории и береговой линии. Вертолет Ми-8 совершил два вылета, а беспилотная авиационная система МЧС России по Бурятии — 12.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Несколько дней надежды: что произошло с пропавшим в Бурятии мужчиной

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