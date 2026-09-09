Хватит одной: какие ядовитые ягоды созрели в лесах Подмосковья

Биолог Глазков: самая ядовитая ягода созрела в лесах Подмосковья

В конце лета и начале осени в лесах Московского региона созревают несколько видов ядовитых ягод, которые легко перепутать с привычными съедобными. Об этом сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков Агентству городских новостей «Москва».

Эксперт предупредил, что особую опасность представляет вороний глаз. Ягода имеет темно-фиолетовый цвет и внешне напоминает чернику или голубику.

«Вороний глаз — фиолетовая крупная ягода, очень похожа внешне на чернику, на голубику. Это самая ядовитая ягода России. Если ребенок съест такую ягоду, может закончиться плохо, вплоть до летального исхода», — рассказал специалист.

В лесах также созрели ягоды ландыша. Они отличаются ярко-оранжевым цветом и растут гроздьями, поэтому особенно заметны среди осенней листвы. Специалист призвал родителей объяснять детям, что пробовать такие плоды нельзя.

По его словам, ядовитыми свойствами обладает все растение. Серьезное отравление возможно даже при употреблении воды, в которой стоял букет ландышей.

Среди других опасных ягод, которые можно встретить в Московской области, Глазков назвал волчье лыко, белладонну и паслен сладко-горький. Ягоды волчьего лыка отличаются ярко-красным цветом и блестящей поверхностью.

Плоды белладонны обычно имеют фиолетово-черный оттенок и напоминают небольшую садовую вишню. У паслена сладко-горького ягоды красные и внешне похожи на маленькие помидоры или болгарские перцы.

Поэтому во время прогулок по лесу специалист советует не позволять детям самостоятельно пробовать незнакомые ягоды, даже если внешне они напоминают съедобные плоды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС..