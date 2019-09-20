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  4. «Мама била в детстве»: Корчевников рассказал о строгом воспитании родительницы

«Мама била в детстве»: Корчевников рассказал о строгом воспитании родительницы

, 23:02 389

Телеведущий не устает делиться со зрителями подробностями личной жизни в эфире своего ток-шоу.

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

В последнее время Борис Корчевников все чаще стал делиться со зрителями своего ток-шоу подробностями своей личной жизни. В одном из эфиров телеведущий посетовал на то, что ему никогда не суждено жениться. На другой передаче шоумен рассказал, как сложно ему было переживать период лечения от тяжелой болезни. Дело в том, что все его фанаты тогда утверждали — их кумир набрал лишний вес только потому, что запустил себя.

На недавних съемках Борис Корчевников вновь удивил поклонников информацией из частной жизни. Началось с того, что один из гостей заявил — его били, когда он был ребенком, но он считает — это была правильная мера. Телеведущий также признался — в детстве ему очень попадало от родительницы, вплоть до физического насилия.

«Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю», — сказал шоумен.

Откровения Бориса Корчевникова всегда вызывают у зрителей неподдельный интерес и уважение. Любовь к телеведущему с каждым раскрытым «секретом» личной жизни только возрастает.

«Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают дома», — заявил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Корчевников стремительно похудел.

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