«Мама била в детстве»: Корчевников рассказал о строгом воспитании родительницы

В последнее время Борис Корчевников все чаще стал делиться со зрителями своего ток-шоу подробностями своей личной жизни. В одном из эфиров телеведущий посетовал на то, что ему никогда не суждено жениться. На другой передаче шоумен рассказал, как сложно ему было переживать период лечения от тяжелой болезни. Дело в том, что все его фанаты тогда утверждали — их кумир набрал лишний вес только потому, что запустил себя.

На недавних съемках Борис Корчевников вновь удивил поклонников информацией из частной жизни. Началось с того, что один из гостей заявил — его били, когда он был ребенком, но он считает — это была правильная мера. Телеведущий также признался — в детстве ему очень попадало от родительницы, вплоть до физического насилия.

«Меня тоже мама била в детстве. Я тоже ее очень люблю », — сказал шоумен.

Откровения Бориса Корчевникова всегда вызывают у зрителей неподдельный интерес и уважение. Любовь к телеведущему с каждым раскрытым «секретом» личной жизни только возрастает.

«Это ответ ювенальщикам всем нынешним. Иногда надо очень строго, тем более с такими, как мы, которые ножи метают дома », — заявил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Корчевников стремительно похудел.