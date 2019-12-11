Американские ученые выяснили, что снится человеку незадолго до смерти

Ученые Американского центра паллиативной помощи и ухода хосписах в города Буффало в Нью-Йорке в течение десяти лет изучали сновидения людей накануне смерти. Согласно результатам исследования, человек видит довольно яркие сны: одни наблюдают тоннель с ярким светом в конце, другие — скончавшихся родственников, пишет FaceNews.ua.

Собирали чемоданы или покупали билеты в путешествие — 59%. Родственников и картины прошлого видело 30%. Столько же детей видело перед смертью домашних питомцев и животных, к которым они были привязаны в жизни.

Известно, что яркие сновидения начинались примерно за десять дней до даты кончины. С каждым днем их цветовая насыщенность только увеличивалась.

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