«Анти-Грета» рассказала о травле и угрозах за свои убеждения

Шведская девушка Изабелла Нильссон Ярванди, которую противопоставляют ее соотечественнице и ровеснице Грете Тунберг, в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» рассказала, каково это быть антиподом всемирно известной экоактивистки, истинность намерений которой, впрочем, сомнительна.

16-летняя Ярванди в своих убеждениях не побоялась пойти вразрез с навязываемыми в европейском обществе трендами однополых браков, политики открытых дверей по отношению к мигрантам, выпячиванию экологических проблем на основе недостоверных исследований.

Травля и угрозы

По этой причине девушке, открыто защищающей традиционные семейные ценности, пришлось столкнуться с травлей и даже угрозами — она с матерью, старшим братом и младшей сестрой была вынуждена сменить место жительства.

«Поначалу я публично высказывала свое мнение, а потом некоторые перестали со мной дружить и даже просто общаться. Учителя были раздражены, потому что у нас в школе много пропаганды, нам даже дают домашние задания на тему политических взглядов — вот такой вот у нас климат», — рассказала она.

Изабелла посетовала, что ее много критикуют, и ей известны случаи, когда люди, которые не соглашались с навязываемым мнением, из-за своей позиции просто теряли работу.

«И я просто представляю, что так могут сказать обо мне — „Анти-Грета“, „Анти-ЛГБТ девушка“, какая-то сумасшедшая — да мы ее не будем нанимать на работу», — предположила она.

Евросоюз и мигранты

Шведская девушка активно выступает за сохранение самобытности скандинавской культуры, хотя за такие высказывания в современном «толерантном» обществе могут обвинить в расистских идеях. Она уверена, что любое государство, в первую очередь, должно помогать своим гражданам, а уж потом впускать к себе нуждающихся из других стран.

«В истории всегда что-то было связано с глобализацией, люди путешествуют, покупают друг у друга вещи, открывают мир. Сейчас мы живем в мире, где нас заставляют смешивать культуры, нас заставляют принимать мигрантов, но где же наши традиции?» — рассуждает она.

Юная подданная Королевства Швеция уверена, что ее страна прекрасно заживет и вне Европейского союза.

«Ведь Евросоюз заставляет принимать мигрантов. Я не хочу ставить клеймо на себе, какие-то идеологические понятия, но если мне все-таки надо себя описать я бы назвала себя национал-консерватором», — рассказала она.

Изабелла подчеркнула, что, несмотря на то, что ее «называли разными словами», она категорически против политики гостеприимства по отношению к мигрантам.

«Нам нужно отправить людей, которые постоянно совершают преступления, обратно. Многие думают, что мы должны помогать другим людям, другим странам, но мне кажется в первую очередь, страна должна заботиться о своих людях, мы же даже не можем помочь сами себе», — отметила она.

Ярванди стремится сохранить шведские национальные традиции, а потому хотела бы «остаться в своей стране и пытаться что-то изменить».

«Но если бы я поняла, что это невозможно, я наверное, поверила бы, что могу жить лучше в другой скандинавской стране. Мне нравится культура, страна, климат Скандинавии — здесь мои корни. Национализм — это еще и чувство, что ты дома. Я хочу сохранять культуру и традиции», — подчеркнула она.

Сравнение с Гретой Тунберг

Ярванди было бы интересно лично пообщаться со ставшей знаменитой экоактивсткой Тунберг и выяснить, насколько у той действительно радикальные взгляды, однако она слабо верит в вероятность такой встречи.

«Это вряд ли случится. Скорее всего люди, которые за ней стоят, не захотят этого, или она просто скажет: «Я занимаюсь климатом и ничем другим», — предположила она.

Изабелла привела также в пример то, что Грета в своих утверждениях о климате часто ссылается на неких ученых.

«Каких ученых? Ученый, который говорит о детях и феминистках?» — недоумевает она.

Вместе с тем, авторитетное американское издание Time выбрало Грету Тунберг человеком года и поместило на обложку, подписав фото: «Сила молодости».

Полное интервью с Изабеллой Ярванди смотрите в программе «Известия. Главное» в субботу, 14 декабря, в 00.00.

Ранее Изабелла Ярванди рассказала МИЦ «Известия» о последствиях пропаганды однополых браков в Европе, которым с последующим усыновлением детей.