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  4. Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг приговорен к 3,5 годам лишения свободы

Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг приговорен к 3,5 годам лишения свободы

, 18:35 | Карина Бернтгольц Видео 47

Чиновник будет отбывать срок за мошенничество в колонии строгого режима.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Первый заместитель главы госкомпании «Росгеология» Руслан Горринг был приговорен судом к 3,5 годам колонии строгого режима за мошенничество. Как стало известно 5-tv.ru, приговор будет исчисляться с 11 декабря 2019 года. В период отбывания наказания с 8 марта по 10 декабря один день будет зачтен как 1,5 суток.

Осужденный полностью признал свою вину в содеянном и раскаялся.

«Скажу честно, я знаю, что я хороший человек, знают мои близкие. Если спросят, есть у меня миллионы, это смешно. Я скажу: „Нет никаких богатств, домов у меня нет, я работал, получал хорошую зарплату“. Сегодня подошел момент, в ваших руках есть возможность дать мне, хочу попросить вас быть с детьми, я не опасен для общества, хочу принести пользу», — отметил Горринг, обращаясь к участникам заседания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Руслан Горринг был уволен с руководящей должности из-за интернет-трансляции на платформе Twitch. Во время нее Горринг в нецензурной форме оскорблял коллегу и рассказывал о своих интимных похождениях на работе. Хоть и в ходе специальной проверки ни один из озвученных им фактов не подтвердился, «Росгеология» все равно приняла решение расторгнуть контракт с Русланом Горрингом.

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