Организатор праздников рассказала, как пострадала от мнимого представителя звезды Comedy Харламова

Организатор концертов из подмосковного Солнечногорска Нигилина М. рассказала в интервью 5-tv.ru, как ее обманул человек, представляющийся официальным концертным директором Гарика Харламова. По словам женщины, телефон «администратора» она нашла, пройдя по ссылке со статьи об артисте в «Википедии» на «официальный сайт». И заключила с неким Кириллом Чибисовым, назвавшим себя концертным директором Харламова, договор на выступление звезды Comedy Club 21 декабря в Ташкенте.

«Я пришла к нему в офис. В принципе, достаточно приятный, общительный, мне все понравилось, и я абсолютно не сомневалась ни капельки, что наш контракт состоится», — рассказывает пострадавшая.

По ее словам, итоговая сумма, которую выставил женщине так называемый представитель Харламова, составила около трех миллионов рублей. Плюс она уже перечислила на его банковскую карту предоплату в размере 250 тысяч рублей.

«Сбивка пошла в том моменте, когда мне начали говорить, что Гарик вообще не летает в принципе. Он мне высылает фотографии, что вот, он летает, все нормально, все хорошо, но свыше четырех часов он не летает. У него на все есть отговорки, он настолько грамотный…», — объясняет Нигилина.

В конце концов, когда уже был заказан авиабилет для артиста, оказалось, что Харламов даже не в курсе, что у него запланировано какое-то мероприятие, и не знает о существовании человека, который называется его администратором.

Женщина говорит, хорошо, что не успела подписать договор с фирмой, которая оплачивает мероприятие, иначе «попала» бы на гораздо большие деньги.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Нигилина написала заявление в полицию, но пока никаких результатов это не принесло.