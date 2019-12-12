Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей

Перелеты между российскими городами должны быть доступными по цене для граждан и при этом — экономически выгодными для авиакомпаний. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством.
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На совещании обсуждали и другой важный вопрос, который касается около трети россиян. С 2020 года начнется переход на электронные трудовые книжки. Переход постепенный и, как подчеркивают в Минтруде, добровольный. Каждый сам выберет, в какой форме будут храниться данные о его трудовой деятельности.
О реализации нацпроектов говорили на встрече Владимир Путин и Алексей Кудрин. Президент удивился словам главы Счетной палаты о неисполнении бюджета на один триллион рублей.
«Нет-нет. Что-то многовато», — сказал президент.
«Это говорит о том, что некоторые процедуры работают очень забюрократизированно, и их пройти сложно. Нужно думать о снижении бюрократии и упрощении процедур при прохождении федеральных ресурсов», — прокомментировал Кудрин.
Так, неиспользованными останутся более 100 миллиардов рублей. В следующем году, как обещал Кудрин, рассчитывают работать более ритмично.
Об итогах работы говорил президент и на встрече с Владимиром Жириновским. Президент поздравил лидера ЛДПР с 30-летием партии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил проработать допвыплаты ветеранам войны к юбилею Победы.