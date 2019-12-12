Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей

Перелеты между российскими городами должны быть доступными по цене для граждан и при этом — экономически выгодными для авиакомпаний. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

« Очень часто в рамках одного и того же региона приходится летать через Москву. Необходимо добиться того, чтобы все эти маршруты были экономически привлекательными для авиакомпаний. При этом стоимость авиабилетов, что важно, должна быть адекватной, посильной для граждан. Только в этом случае система региональных и местных авиаперевозок будет успешно работать и развиваться», — сказал российский лидер.

На совещании обсуждали и другой важный вопрос, который касается около трети россиян. С 2020 года начнется переход на электронные трудовые книжки. Переход постепенный и, как подчеркивают в Минтруде, добровольный. Каждый сам выберет, в какой форме будут храниться данные о его трудовой деятельности.

О реализации нацпроектов говорили на встрече Владимир Путин и Алексей Кудрин. Президент удивился словам главы Счетной палаты о неисполнении бюджета на один триллион рублей.

«Нет-нет. Что-то многовато», — сказал президент.

«Это говорит о том, что некоторые процедуры работают очень забюрократизированно, и их пройти сложно. Нужно думать о снижении бюрократии и упрощении процедур при прохождении федеральных ресурсов», — прокомментировал Кудрин.

Так, неиспользованными останутся более 100 миллиардов рублей. В следующем году, как обещал Кудрин, рассчитывают работать более ритмично.

Об итогах работы говорил президент и на встрече с Владимиром Жириновским. Президент поздравил лидера ЛДПР с 30-летием партии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поручил проработать допвыплаты ветеранам войны к юбилею Победы.