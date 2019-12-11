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Путин поручил проработать допвыплаты ветеранам войны к юбилею Победы

, 21:56 | Сергей Зеленский Видео 23

Глава государства напомнил о необходимости в приоритетном порядке реагировать на нужды каждого участника ВОВ.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать вопрос о дополнительных выплатах для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 75-летия Победы.

«Мы к юбилейным датам, вообще к праздникам, помогали и поддерживали наших ветеранов, поэтому я вас прошу проработать и внести предложение по дополнительным выплатам для ветеранов Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, которых мы традиционно таким образом отмечали в преддверии праздников», — сказал он в ходе заседания организационного комитета «Победа».

Путин также поручил главам регионов и муниципальных образований «чутко и в приоритетном порядке» реагировать на нужды каждого ветерана.

Президент РФ поставил задачу сделать все необходимое, чтобы наполнить мероприятия Года памяти и славы, которым по случаю 75-летия Победы объявлен 2020 год, живым, искренним, выразительным и запоминающимся содержанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о 96-летнем ветеране из Ейска, которого Владимир Путин пригласил на Парад Победы.

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