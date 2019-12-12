В Госдуме отреагировали на намерение США признать Россию «спонсором терроризма»

Госдума может рассмотреть законопроект о внесении США в список государств-спонсоров терроризма в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона. Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин.

«Я считаю, что мы имеем полное право аналогичный проект внести в Госдуму», — цитирует депутата РИА Новости.

Шерин подчеркнул, что у России нет причин для оказания поддержки терроризму. К США же возникали вопросы в этой области, в частности из-за наличия необходимых ресурсов только у них.

Законопроект о внесении России в список государств-спонсоров терроризма 11 декабря одобрил международный комитет сената США. Сейчас в этот список входят четыре страны: Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

Финальное решение о добавлении к ним России должен будет принимать глава Госдепа США Майк Помпео. Ему придется определить, являются ли вооруженные формирования на востоке Украины, которые, по мнению авторов документа, поддерживает Россия, террористическими организациями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США планируют выделить на безопасность Украины 300 миллионов долларов в 2020 году.