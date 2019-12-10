США выделят на безопасность Украины 300 миллионов долларов

Конгрессмены США достигли соглашения об оборонном бюджете страны на 2020 год. В рамках него предусмотрена помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Деньги Украине будут выделены для оказания ей содействия в сфере безопасности, говорится в согласованном проекте военного бюджета.

Также документ обязывает Пентагон отчитываться о мерах по так называемому «сдерживанию» России и Китая. Страны названы «соперниками», а также «стратегическими противниками».

Для «сдерживания России» в бюджете предусмотрены дополнительные 734,3 миллиона долларов. Кроме того, проект запрещает США передавать Турции истребители F-35 из-за получения Анкарой российских С-400.

Общий размер согласованного конгрессменами оборонного бюджета США составляет 738 миллиардов долларов. Окончательно документ должен быть принят до конца текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Украины трижды предлагали пост министра обороны страны аналитику из США. Он отказался, а предложение назвал «довольно комичным».