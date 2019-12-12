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Штрафы для бизнеса могут повысить в десятки раз

, 6:55 | Игорь Рязов Видео 43

Невыполнение предписаний контролирующих органов будет стоить юрлицам полмиллиона рублей, а не нынешних 20 тысяч.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Allexander Makarov, /Andrey Arkusha, /Natalya Loginova, /Alexandr Romanchenko

Штрафы для бизнеса могут возрасти в десятки раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Документ предусматривает резкий рост штрафов за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и других надзорных органов. Сейчас максимальная сумма взыскания составляет 20 тысяч рублей. Увеличить ее предлагается до полумиллиона.

За повторное невыполнение предписания контролирующего органа сумма штрафа составит от одного до двух миллионов рублей. За отказ предоставить сведения проверяющим юрлицам может грозить взыскание размером до 20 тысяч рублей — сейчас до пяти тысяч рублей.

Также суммы штрафов могут возрасти и для самих проверяющих. Для должностных лиц — с максимальных пяти до семи тысяч рублей. За грубое или повторное нарушение сумма вырастет с 10 до 70 тысяч рублей.

При этом бизнесмены могут получить возможность оплачивать только половину штрафа, если сделают это своевременно. Сейчас скидка в 50% действует для водителей за нарушения ПДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие штрафы для водителей появятся в России с 1 января 2020 года.

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